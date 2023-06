Un’altra notte di terrore quella vissuta dai cittadini della fascia costiera. Era da poco trascorsa la mezzanotte quando una banda di malviventi composta da 5 persone ha tentato di intrufolarsi in un’appartamento di via Lago Patria.

Ennesima notte di paura a Giugliano, malviventi in azione in fascia costiera

Anche questa volta, come era già capitato nelle sere precedenti, un cittadino ha avvertito tutto il vicinato grazie al gruppo Whatsapp creato contro i topo d’appartamento. “Sono ritornati, li ho visti”, ha scritto nel messaggio. In pochi minuti circa una 50ina di persone si sono riversate in strada per tentare di bloccare la banda di ladri in attesa delle forze dell’ordine.

Come racconta un testimone, i balordi prima hanno tentato di introdursi all’interno di una villetta poi hanno frantumato il vetro di una Porsche parcheggiata in uno dei viali presi di mira da diverse settimane.

Sul posto, poco dopo, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato ma i malviventi sono riusciti a fuggire facendo perdere ogni traccia. Nonostante i numeri appelli dei cittadini, l’escalation di furti che sta attanagliando la zona mare di Giugliano non accenna a fermarsi.