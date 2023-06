Grazie a un gruppo su Whatsapp sono riusciti a sventare un tentativo di furto nelle loro abitazioni e a far arrestare un malvivente. È successo a Lago Patria, lungo la fascia costiera giuglianese, dove i condomini di un parco privato, esasperati dai numerosi furti che si registrano in città da settimane, hanno creato una chat in comune “Attenzione vicini”, dove segnalarsi a vicenda raid e altri avvenimenti.

Furti negli appartamenti a Lago Patria: ladro bloccato dai residenti

Ieri sera i ladri sono entrati di nuovo in azione. Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nel complesso residenziale, un cittadino si è accorto di loro ed ha subito allertato i vicini. “Ci sono i ladri”, avrebbe scritto nel messaggio.

Uno dei membri del gruppo si è quindi affacciato alla finestra e avrebbe così sorpreso i malviventi – tutti di origine straniera – mentre tentavano di accedere al giardino di casa. Le urla hanno attirato l’attenzione degli altri vicini che, senza alcuna esitazione, si sono riversati in strada per poi raggiungere l’abitazione dell’uomo. Qui avrebbero rincorso i balordi, insieme alla vittima, tentando di fermarli.

La fuga dei malviventi

Un malvivente, per guadagnarsi la fuga, avrebbe lanciato contro i residenti delle bottiglie e altri oggetti. Per fortuna nessuno di loro sarebbe rimasto ferito. Un altro membro della banda invece è stato bloccato dai cittadini.

Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia di Stato che hanno subito arrestato il ladro. L’escalation di furti che sta attanagliando molti Comuni dell’area Nord di Napoli non accenna a fermarsi. Sono tanti i cittadini e i commercianti che si dicono esasperati e intimoriti dai numerosi episodi di microcriminalità, al punto da aiutarsi a vicenda per evitare che altre abitazioni possano finire nelle mire dei criminali.