Giugliano, Pezzella: “Basta autorizzare case”. Pianese: “Chi da 30 anni in consiglio cosa ha fatto per fascia costiera?”

Lotta alla camorra, questione rom, viabilità, ambiente, pari opportunità sono solo alcuni dei temi toccati ieri nel confronto tv tra candidati sindaco di Giugliano in diretta sulla nostra emittente.

E sulla fascia costiera si sono scaldati gli animi degli aspiranti primi cittadini. Pezzella ha attaccato chi ha avallato sviluppo urbanistico in zona senza offrire sottoservizi.

Pianese, dopo aver mostrato un protocollo d’intesa firmato nel corso della sua amministrazione proprio per opere in fascia costiera, non ha risparmiato critiche per gli esponenti politici della zona.