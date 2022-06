GIUGLIANO. Sono in arrivo 3 autobotti dalla Regione Campania per sopperire all’emergenza idrica a Giugliano. All’incirca 15mila litri d’acqua stanno per arrivare in città nelle zone che da lunedì sono senz’acqua a causa del guasto alla rete elettrica e idrica che ha messo ko Giugliano e dintorni.

In particolare, come avevamo scritto in un precedente articolo, raccogliendo le denunce dei residenti, le zone più colpite sono via Pagliaio del Monaco, via Arco Sant’Antonio e le traverse limitrofe.

Emergenza idrica a Giugliano

Le autobotti, secondo quanto riferisce l’amministrazione comunale, saranno nella zona di via Pagliaio del Monaco tra le 19.30 e le 20 e i residenti potranno così approvvigionarsi dell’acqua necessaria. Il Comune ha sollecitato la Regione affinché arrivassero le scorte.

Sono centinaia le persone senz’acqua da lunedì. I rubinetti sono completamente a secco o al massimo arriva una lieve erogazione solo nelle ore notturne. Un disagio non da poco visto sopratutto il caldo torrido di questi giorni.