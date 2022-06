Continuano i disagi a Giugliano a causa della carenza di acqua in diverse zone della città. In via Pagliaio del Monaco, a confine con Parete, da 3 giorni si registrano gravi mancanze nell’approvvigionamento idrico, che si traducono in totale assenza di acqua o, solo per i più fortunati, in una erogazione circoscritta alle ore notturne.

Giugliano, centinaia di cittadini senz’acqua

Il disagio sta colpendo centinaia di cittadini. “Siamo costretti a lavarci con le bottiglie di plastica”, ha denunciato una donna alla redazione Teleclubitalia. “Siamo stati abbandonati da tutti. Nessuno risponde a telefonate e mail che siamo inviando da due giorni al comune di Giugliano.

Il tutto potrebbe essere collegato all’ondata di calore che in questi giorni ha colpito l’intero paese. Guasti non solo alle reti idriche ma anche alle cabine dell‘Enel nei giorni scorsi hanno provocato diversi blackout in città e nei comuni limitrofi che hanno bloccato le pompe di sollevamento.