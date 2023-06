Prosegue l’escalation di furti in tutta l’area nord di Napoli. Nel mirino dei malviventi non è finita infatti solo la fascia costiera tra Licola, Varcaturo e Lago Patria. Diverse segnalazioni arrivano anche da Villaricca.

Emergenza furti anche a Villaricca: ladri messi in fuga da un residente

I topi d’appartamento, in particolare, entrerebbero in azione nella zona a ridosso della circumvallazione esterna, nelle traverse tra via Napoli e via Marchesella. L’altra notte, una residente sarebbe riuscita a sventrare un furto. Una banda composta da almeno 4 uomini aveva forzato il suo box auto. Volevano rubare alcuni attrezzi da lavoro ed anche bottiglie di olio, ma il colpo è riuscito solo in parte perché messi in fuga dalle urla della proprietaria che si era affacciata dopo aver udito i rumori.

Sono stati allertati i Carabinieri che sono subito giunti sul posto ma il malviventi erano già fuggiti. Nelle ultime settimane sono diversi gli appartamenti ed i box auto svaligiati. I residenti sono spaventati e chiedono più controlli per fermare i ladri. Continua quindi l’emergenza nonostante sia aumentata l’attenzione delle forze dell’ordine.