Depositate tra venerdì e sabato le liste per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, prende forma il quadro dei candidati che si contenderanno un posto nel Consiglio regionale della Campania. Tra i nomi in campo spicca la presenza di numerosi aversani, pronti a giocare la loro partita elettorale.

Elezioni regionali, tanti aversani in corsa: chi sono i candidati

Per il Partito Democratico corre Marco Villano, ex vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici dell’amministrazione Golia. Con Avanti Campania (PSI) si presenta Olga Diana, attuale assessore alla Mobilità e Smart City della giunta Matacena. La Lega schiera Augusto Bisceglia, mentre Forza Italia punta su Orlando De Cristofaro, assessore all’Urbanistica dell’attuale amministrazione.

Tra gli aversani d’adozione figura Enzo Iodice, già sindaco di Santa Maria Capua Vetere e oggi direttore del Distretto sanitario di Aversa dell’Asl Caserta, candidato nella lista “Fico Presidente”.

Nel fronte progressista non mancano le novità: con Alleanza Verdi e Sinistra scendono in campo Eugenia D’Angelo, ex consigliera comunale e già candidata sindaco alle ultime amministrative, e Francesco Mincione, banchiere, inizialmente in corsa con il Movimento 5 Stelle e poi escluso dalla lista pentastellata.

Nel centrodestra, spazio anche a Giosi Virgilio con Noi Moderati ed Elisabetta Mauriello, candidata con Cirielli Presidente. Con Fratelli d’Italia corre invece Raffaela Pignetti, da anni alla guida del Consorzio Asi Caserta.

Fitta, infine, la pattuglia di candidati dell’agro aversano che guarda con interesse al bacino elettorale normanno: tra questi, Luigi Roma e Rany Pagano (Fratelli d’Italia), Pietro Smarrazzo e Salvatore Aversano (Casa Riformista), Raffaele Bencivenga (Movimento 5 Stelle) e Antonio Graziano (Per le persone e le comunità).