Aversa, anche Noi Aversani richiama alla responsabilità: “Unità e sostegno al sindaco”

Dopo le recenti fibrillazioni politiche, anche il gruppo civico Noi Aversani interviene nel dibattito interno alla maggioranza, richiamando tutte le forze al senso di responsabilità e alla coesione.

Il gruppo esprime “pieno e convinto sostegno al sindaco Matacena”, ribadendo la solidità di un percorso amministrativo “fondato su responsabilità, visione e concretezza”.

Al centro della riflessione il bilancio, definito “l’atto più importante per la vita dell’Ente”, strumento attraverso cui “si traducono in azioni le priorità politiche e si costruisce il futuro della città”, frutto – sottolineano – di un lavoro condiviso tra le forze di maggioranza.

Noi Aversani indica poi alcune priorità ritenute imprescindibili, a partire dal rilancio di Aversa come capitale della cultura, “obiettivo strategico che non può essere messo in discussione o rallentato da azioni isolate o visioni di corto respiro”.

“Si tratta di direttrici chiare – si legge nella nota – sulle quali non sono ammissibili passi indietro, perché incidono sulla credibilità dell’azione amministrativa e sulla fiducia della comunità”.

Da qui l’appello: “Il confronto politico è un valore, ma deve svolgersi nel dialogo e con un unico obiettivo: il bene della città. Basta a ogni forma di politica che rallenta o ostacola l’azione amministrativa”.

Il gruppo assicura quindi sostegno “leale e costruttivo” al primo cittadino, rinnovando l’invito a tutte le forze politiche “a esercitare fino in fondo il senso di responsabilità, mettendo da parte divisioni e interessi di parte”. Infine, viene ribadita “piena vicinanza al sindaco”.