Elezioni regionali, il candidato Stefano Palma: “Sistema fognario e scarsità idrica al centro del mio impegno”

Giugliano. Stefano Palma, il giovane ingegnere, già consigliere comunale a Giugliano e candidato con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Regionali, è pronto a portare la sua esperienza amministrativa in Regione, con un occhio di riguardo ai problemi che hanno afflitto troppo a lungo il territorio soprattutto sul piano ambientale.

Il primo impegno, urgente e non negoziabile, è il sistema fognario sulla fascia costiera di Giugliano. “Ho visto da vicino, per anni, il degrado” dichiara Palma. “Non è solo un problema ambientale, è un danno alla salute pubblica e all’economia del litorale. Grazie al mio lavoro come Consigliere e Presidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici, conosco le carte, conosco i ritardi, e so esattamente dove intervenire per sbloccare i progetti e garantire finalmente un ciclo degno di questo nome. Chi pensa che l’acqua sporca si risolva con un selfie o con un video sui social, si sbaglia di grosso.”

Ma il raggio d’azione di Palma è più ampio. L’altra emergenza è la scarsità idrica, un problema che in Campania è un paradosso amaro. “La dispersione della rete idrica è un crimine contro il futuro. Mi impegnerò per un piano regionale di manutenzione e ammodernamento serio, intercettando fondi europei e nazionali, per assicurare che l’acqua sia un diritto garantito a tutti e non un lusso.”

COMUNICATO STAMPA