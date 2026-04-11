Giugliano, sconto di pena per “Giacomino chin d’oro”: torna libero

La Corte di Appello di Napoli ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per Giacomo Palma, noto come “Giacomino chin d’oro”, concedendogli uno sconto di pena. Il 54enne, originario di Giugliano, è stato rimesso in libertà accogliendo le richieste della difesa.
Le accuse: furti e contrabbando
Palma era stato arrestato nell’ambito di un’indagine su un’associazione a delinquere dedita a furti aggravati, in particolare ai danni di apparecchiature per telecomunicazioni. Il valore complessivo del bottino sottratto supererebbe i 400mila euro. Nel corso delle operazioni, inoltre, le forze dell’ordine avevano rinvenuto in un locale nella disponibilità dell’uomo circa 200 stecche di sigarette di contrabbando.
I legami con il clan Mallardo
Il nome di Giacomo Palma compare anche nei verbali del collaboratore di giustizia Giuliano Pirozzi, che lo aveva indicato come soggetto vicino al clan Mallardo, in particolare alla fazione di via Cumana. Secondo tali dichiarazioni, Palma sarebbe stato un uomo di fiducia del ras Michele Di Nardo.
I giudici della Corte di Appello di Napoli hanno accolto le argomentazioni dell’avvocato Luigi Poziello, del Foro di Napoli Nord, disponendo la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento ha quindi consentito al 54enne di tornare in libertà, mentre restano da chiarire eventuali sviluppi futuri della vicenda giudiziaria.