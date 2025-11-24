Elezioni Regionali Campania 2025: exit poll e instant poll premiano Fico. I dati dei partiti

Alle ore 15 di lunedì 24 novembre si sono chiusi ufficialmente i seggi per le Elezioni Regionali 2025 in Campania. Con la bassa affluenza che ha caratterizzato questa tornata elettorale, ora l’attenzione è tutta puntata su exit poll e instant poll, primi indicatori dell’esito del voto.

Exit Poll: Fico nettamente in vantaggio

Secondo gli exit poll Opinio Rai, il candidato del centrosinistra Roberto Fico sarebbe avanti con una forbice tra 56,5% e 60,5%, mentre lo sfidante del centrodestra Edmondo Cirielli si attesterebbe tra 35% e 39%. Un margine ampio che conferma l’orientamento del cosiddetto “campo largo”.

Instant Poll Sky YouTrend: focus sui partiti

Il vero dato politico arriva dagli instant poll realizzati da YouTrend per Sky, che analizzano non solo i candidati, ma anche le performance delle singole liste:

PD : tra 16,5% e 20,5% , in crescita e prima forza della coalizione progressista.

Fratelli d’Italia : tra 14,5% e 18,5% , primo partito del centrodestra ma lontano dai picchi nazionali.

Forza Italia : tra 9% e 13% , stabile e determinante nella coalizione.

Movimento 5 Stelle : tra 9% e 13% , dato importante a sostegno di Fico.

Lista “A Testa Alta” di Vincenzo De Luca: tra 6% e 8%, percentuale significativa che mostra il peso politico dell’ex governatore.

Un voto che ridisegna gli equilibri regionali

Se confermati dai risultati definitivi, questi dati segnano una nuova geografia politica in Campania, con il centrosinistra ampiamente avanti e una distribuzione interna alle coalizioni che potrebbe incidere sulla futura composizione del Consiglio regionale. Ora l’attesa è per lo spoglio ufficiale, che nelle prossime ore certificherà i numeri reali di questa tornata elettorale.