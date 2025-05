“Mi auguro un’inversione di tendenza. Ma ci sono solo i soliti volti noti e se si continua così, quindi la città non andrà più solo in agonia ma direttamente al cimitero”. Sono le prime parole del candidato del centrodestra, Giovanni Pianese, commentando gli ultimi dati (provvisori) che vedrebbero a queste elezioni amministrative a Giugliano Diego D’Altero in vantaggio di 10 punti.. Su 95 sezioni scrutinate su 100, il candidato di centrosinistra avrebbe ottenuto il 53%, mentre Pianese il 43%. Pezzella si attesterebbe al 4%.

Elezioni Giugliano, parla Pianese: “Vincono i soliti noti, città si avvia al cimitero”

Pianese ha ringraziato ai nostri microfoni chi lo ha sostenuto per essere tornato nell’agone politico dopo tanti anni. Per il candidato sindaco di centrodestra il dato politico preoccupante di questa tornata elettorale è l’astensionismo. I dati dell’affluenza parlano chiaro: alle urne si è recato il 45,54% degli aventi diritto al voto, a fronte del 64% della tornata elettorale del 2020. Un distacco di quasi venti punti percentuali.