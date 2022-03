La carica dei sindaci dell’area nord. Sono ben 5 i primi cittadini del nostro territorio che sono riusciti a entrare nel nuovo consiglio di Città Metropolitana. Si tratta di Giuseppe Cirillo di Cardito, Marco Antonio Del Prete di Frattamaggiore, Giuseppe Bencivenga di Frattaminore e Antonio Sabino di Quarto nella lista “Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana” (vale a dire la lista legata al partito democratico) e Massimo Pelliccia di Casalnuovo nella lista di Forza Italia. Da Calvizzano, la spunta invece il vicesindaco Luciano Borrelli, sostenuto dal consigliere regionale Giovanni Porcelli.

Elezioni Città Metropolitana, la carica dei sindaci dall’area nord. I nomi

Come già anticipato poche ore fa, sono dunque molti i sindaci dell’area nord che hanno strappato un seggio nell’assise metropolitana e che rappresenteranno le istanze di uno dei territori più popolosi d’Italia nell’istituzione che ha sostituito la vecchia Provincia di Napoli. Giugliano, invece, riesce a eleggere il consigliere di maggioranza del m5s Salvatore Pezzella. Eletto nella lista grande Napoli anche l’ex presidente del consiglio di Frattamaggiore ed ex assessore di Giugliano Luigi Grimaldi. Domenico Marrazzo, consigliere a Qualiano, è l’unico eletto per Azione di Carlo Calenda. Da Afragola risulta poi eletto il consigliere d’opposizione Antonio Caiazzo, per la lista Azzurri per Manfredi.

Dall’area vesuviana

Bene anche l’affermazione dei sindaci dall’area vesuviana di Napoli. Entrano in Città Metropolitana Carmine Lo Sapio di Pompei, Ilaria Abagnale di Sant’Antonio Abate, e dalla penisola sorrentina c’è la conferma del primo cittadino di Meta di Sorrento, Giuseppe Tito.

Bene centrosinistra e Forza Italia. Male la lista di Bassolino

Secondo i primi conteggi, il più votato di Napoli e provincia è Salvatore Cioffi, presidente del Consiglio Comunale di Pomigliano d’Arco. In generale, buona affermazione delle due liste presentate dalla coalizione di centrosinistra a sostegno del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e della lista del Movimento 5 Stelle, Forza Italia prima forza del centrodestra con due eletti (Massimo Pelliccia e Salvatore Guangi). Uno lo scranno in consiglio di Fdi (Giuseppe Nocerino) e uno anche per la lista di Catello Maresca (Vincenzo Cirillo). Entra per la Lega Domenico Alaia Esposito. Rappresenterà invece “Grande Napoli” Luigi Grimaldi. Domenico Marrazzo, infine, come già anticipato, guiderà Azione di Calenda. Si registra invece un vero e proprio flop della lista di sinistra “comuni protagonisti”, sostenuta da Antonio Bassolino, e che aveva tra i propri candidati i sindaci di Bacoli e Caivano Josi della Ragione ed Enzo Falco. Nessun seggio, infine, neanche per “Napoli al centro”, lista nata sull’asse Mastella-Toti.