Francesco Gaudieri ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative a Villaricca.

L’ex sindaco lo ha comunicato attraverso una nota: “Ho accolto l’invito rivoltomi dalle varie forze politiche, civiche e riformiste, nonché dal mondo dell’associazionismo a guidare una coalizione intenzionata ad affrontare con grande senso di responsabilità la sfida delle elezioni comunali che si terranno a Villaricca il 22 e 23 ottobre 2023″, dichiara Gaudieri.

“A fronte di altre candidature, ho anche condiviso, successivamente, appelli pubblici per la ricerca di una soluzione unitaria in tale direzione. Nella mia vita – precisa l’ex primo cittadino – ho sempre cercato le ragioni che uniscono, atteso che la mia persona viene sempre dopo l’interesse generale. Prendo atto che questa disponibilità non è stata raccolta. A questo punto non ritengo giusto interrompere il progetto di città che stavamo costruendo, per le tante sollecitazioni provenienti da cittadini ed associazioni della città di Villaricca, in cui vivo”.

“Scelgo di impegnarmi nella prossima campagna elettorale per dare ai cittadini di Villaricca un governo stabile e duraturo, in grado di dare risposte che assicurino la ripresa sociale, amministrativa ed economica della nostra comunità. Il desiderio di normalità e riscatto, legalità e trasparenza del nostro popolo, non può restare inascoltato, per cui ritengo doveroso l’impegno di tutti ed, in particolare, di quanti hanno attitudini e competenze professionali in grado di assicurare livelli di attività amministrativa adeguata alle difficoltà del momento, in un contesto caratterizzato da notevoli carenze di personale, di organizzazione e di mezzi”, aggiunge Gaudieri che auspica “unità d’intenti nonché reciproco rispetto da quanti si cimenteranno nell’agone politico atteso che il fine ultimo di ogni candidato non può che essere il bene comune dei nostri concittadini che la prossima consiliatura dovrà assicurare, anche con un’amministrazione tendenzialmente unitaria, nel rispetto dei ruoli di maggioranza ed opposizione”.