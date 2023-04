MARANO. Si scaldano i motori in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio a Marano. Nel comune sciolto per infiltrazioni camorristiche, e ora guidato da una triade commissariale, la situazione alla vigilia della presentazione delle liste è complessa.

Elezioni a Marano 2023: i candidati sindaco

Al momento sono ben 8 i candidati sindaco, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Si presenta spaccato il centrosinistra con Matteo Morra che dovrebbe essere sostenuto da Pd e più Europa oltre che da civiche. Il centrodestra punta invece su Barbara Schiattarella sostenuta da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Non dovrebbe esserci in coalizione la Lega.

Il Movimento 5 stelle ha ufficializzato il nome di Danilo Di Guida. Alla sinistra del Pd ci provano invece Mauro di Maro per Potere al Popolo e Stefania Fanelli per Sinistra italiana verdi. A capo di una coalizione di civiche ci sarà invece il professore Michele Izzo. Stessa situazione che per Luigi Baiano, che sarebbe vicino all’ex candidato sindaco di Napoli Catello Maresca. Infine si presenterebbe anche la lista Per con Luigi Zavarone.

Manca all’appello il Terzo polo che dopo varie consultazioni decide dunque di non presentarsi. Sul tavolo c’è stato anche il nome di Stefano Stanzione sostenuto dal consigliere regionale Pasquale Di Fenza ma al momento non c’è ufficialità.