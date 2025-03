Elezioni a Giugliano, centrodestra frena dopo fuga di Fdi. M5s in bilico per il simbolo

Manovre politiche in corso a Giugliano. I partiti e le civiche sono in fase organizzativa in vista delle prossime amministrative, per cui però ancora non c’è una data. Si vocifera dell’11 e 12 maggio o 25 e 26. Sono le due finestre al vaglio del governo.

Intanto nel centrodestra non mancano le tensioni. Dopo la fuga in avanti di Fratelli d’Italia che rivendica la scelta del candidato sindaco, c’è chi non sarebbe pienamente d’accordo. Oggi, però, in una nota i partiti fanno sapere di essersi incontrati e di essere a lavoro per il candidato sindaco per “esprimere la sintesi migliore, il profilo più adatto a rappresentare e guidare la locale comunità”. I nomi circolati fino a questo momento per la compagine sono quelli di Francesco Iovinella, dell’ex sindaco Giovanni Pianese.

Tensioni anche nel Movimento 5 stelle dove la spaccatura tra i due fronti è sempre più evidente. I pentastellati potrebbero non presentare il simbolo alle prossime amministrative e dunque gli ex consiglieri dovrebbero trovare una casa. Di questi quelli che hanno firmato le dimissioni dovrebbero essere a sostegno di Nicola Pirozzi. Da capire invece la posizione di Salvatore Pezzella che ha come riferimento la senatrice Mariolina Castellone. Qui si lavorerebbe a un candidato civico. E i nomi sul tavolo sarebbero quello di Raffaele Pacilio e Tobia Iodice.

Per il centrosinistra Pirozzi sarebbe sempre intenzionato a ricandidarsi, come annunciato all’indomani della fine della sua amministrazione. Dalla compagine di 4 anni fa però potrebbe essere escluso qualcuno. Sempre che il centrosinistra non decida di puntare anche su un altro candidato.