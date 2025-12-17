Eletto baby sindaco al quinto circolo didattico di Giugliano: è Leonardo Mennillo

È Leonardo Mennillo il “babysindaco” di Giugliano. Lo hanno decretato a seguito di una simpatica iniziativa scolastica, gli studenti del V Circolo Didattico. In occasione dell’investitura, sono stati presenti anche il sindaco Diego D’Alterio e l’assessore Caterina Pennacchio. La scelta di Leonardo è avvenuta a seguito di una vera e propria elezione, con tanto di liste e slogan elettorali. Il secondo eletto ricoprirà la carica di vicesindaco e il terzo eletto quella di assessore alla pubblica istruzione. “Iniziativa importante, affinché i giovani, in particolare i più piccoli, si possano appassionare alla politica”, ha dichiarato D’Alterio.