Giugliano, visita dell’assessore regionale Morniroli al VII circolo didattico

Visita istituzionale al Settimo Circolo Didattico di Giugliano per l’assessore regionale alle Politiche sociali Andrea Morniroli. L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi con la dirigente scolastica e l’amministrazione comunale sulle esigenze del territorio e sul ruolo della scuola come presidio sociale.

Durante la visita, l’assessore comunale ha sottolineato la necessità di maggiori risorse per la manutenzione degli edifici scolastici e per il servizio di mensa e trasporto degli studenti. Un appello rivolto alla Regione affinché vengano rafforzati gli investimenti a sostegno delle scuole e delle famiglie.