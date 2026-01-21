È il giorno del dolore a Villaricca, oggi i funerali di Rocco D’Alterio

Si terranno nel pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio, presso la chiesa Maria SS dell’Arco, i funerali di Rocco D’Alterio, il 36enne di Villaricca deceduto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nei pressi dell’Auchan di Mugnano. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Villaricca, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

Autopsia eseguita all’ospedale di Giugliano

Nella mattinata di ieri, martedì 20 gennaio, presso l’obitorio dell’ospedale di Giugliano, è stata eseguita l’autopsia sulla salma del giovane. Un passaggio fondamentale per fornire ulteriori elementi utili alle indagini e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto nel momento dell’impatto. I familiari di Rocco D’Alterio, nel frattempo, hanno deciso di affidarsi all’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, con l’obiettivo di fare piena luce sull’accaduto e ottenere risposte chiare sulla dinamica dell’incidente.

Incidente vicino all’Auchan di Mugnano: indagata una 51enne di Casoria

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha intanto iscritto nel registro degli indagati una donna di 51 anni residente a Casoria, conducente di una Lancia Y. Secondo quanto emerso, resta da chiarire se la vettura abbia impattato contro la Fiat Punto guidata da D’Alterio, provocandone la rotazione e il successivo violento impatto contro un muro di confine tra un distributore di carburante e una traversa della Circumvallazione, dove si è consumata la tragedia.

L’ipotesi di reato è omicidio stradale

L’ipotesi di reato formulata dagli inquirenti è di omicidio stradale, mentre proseguono gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità e definire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato alla morte del 36enne di Villaricca.