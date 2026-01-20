Si è svolta questa mattina, presso l’obitorio dell’ospedale di Giugliano in Campania, l’autopsia sulla salma di Rocco D’Alterio, il 36enne di Villaricca morto nel grave incidente stradale avvenuto a Mugnano, nei pressi dell’ex Auchan. L’esame autoptico rientra nelle attività disposte dall’autorità giudiziaria per chiarire con precisione le cause del decesso.

Incidente a Mugnano: eseguita autopsia su Rocco D’Alterio, donna indagata per omicidio stradale

I familiari della vittima hanno deciso di affidarsi all’avvocato Luigi Poziello, del Foro di Napoli Nord, con l’obiettivo di fare piena luce sulla dinamica del sinistro. Nel frattempo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati una 51enne di Casoria, conducente di una Lancia Y coinvolta nell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, resta da accertare se l’auto guidata dalla donna abbia impattato contro la Fiat Punto condotta da D’Alterio, provocandone la rotazione e il successivo violento schianto contro un muro di confine tra un distributore di carburante e una traversa della circumvallazione. Proprio in quel punto si sarebbe verificato l’impatto fatale. L’ipotesi di reato contestata è quella di omicidio stradale.

Le indagini proseguono per chiarire ogni responsabilità attraverso rilievi tecnici, consulenze e l’analisi dei veicoli coinvolti, mentre la comunità di Villaricca resta scossa per l’ennesima vittima della strada nel territorio a nord di Napoli.