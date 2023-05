Due sparatorie avvenute questa notte a distanza di poche centinaia di metri tra Cardito e Afragola. La prima in via I maggio, la seconda in corso Meridionale.

Due sparatorie tra Afragola e Caivano: raffica di proiettili contro un concessionario

I Carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in via I Maggio, angolo via della Repubblica, per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco verso quattro auto che erano all’interno di un concessionario. Sette i fori rinvenuti sulle auto.

Indagini in corso. I carabinieri di Afragola – allertati dal 112 – sono intervenuti al Corso Meridionale per dei per colpi d’arma da fuoco. Rinvenuti e sequestrati quattro bossoli calibro 9 e trovati, su un muro di uno stabile, quattro fori. Non è chiaro se i due episodi siano collegati e se gli autori della sparatoria siano gli stessi.