Napoli, doppia sparatoria nei Quartieri Spagnoli nella notte: trovati undici bossoli

Notte di tensione nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove la Polizia di Stato indaga su due sparatorie avvenute a poca distanza l’una dall’altra. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a cose, ma cresce l’allarme sicurezza in una delle zone più frequentate del centro cittadino.

Due sparatorie nel cuore della città

Il primo episodio si è verificato in via San Pantaleone, dove gli agenti del commissariato San Ferdinando, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto cinque bossoli sul selciato. Poco dopo, un secondo intervento è stato effettuato nella vicina via Sant’Anna di Palazzo, dove i poliziotti hanno recuperato altri sei bossoli, segno evidente di un’ulteriore esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Indagini in corso della Polizia di Stato

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire la dinamica degli episodi e verificare se le due sparatorie siano collegate tra loro. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile regolamento di conti. Nonostante il numero di colpi esplosi, non risultano persone ferite né danni materiali