Tragedia nella notte a Pollena Trocchia, dove due donne sono state trovate morte all’interno di un cantiere edile in viale Italia. Il drammatico rinvenimento è avvenuto intorno alle 00.45, quando i Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione.

Tragedia a Pollena Trocchia, due donne morte in un cantiere edile in viale Italia

Secondo una prima ricostruzione, i corpi delle due donne – la cui identificazione è ancora in corso – si trovavano sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Le vittime sarebbero precipitate da due differenti vani ascensore in circostanze ancora da chiarire.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, impegnati nei rilievi tecnici utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono attualmente in corso.