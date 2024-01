L’Asse Mediano è stato teatro di due gravi incidenti stradali in meno di 24 ore. Il primo, avvenuto ieri sera vicino allo svincolo Aversa-Melito, ha avuto tragiche conseguenze: un’auto si è schiantata contro il guardrail per cause ancora da accertare, provocando la morte di un giovane di 22 anni. A riportarlo è Cronachedi.

Due incidenti sull’Asse Mediano a distanza di poche ore: c’è anche un morto

È accaduto attorno alle 23 e 30. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza il tratto stradale in cui è avvenuto il terribile impatto. Il traffico è stato pesantemente rallentato dall’incidente per diverse ore.

L’incidente del 25 gennaio

Un secondo incidente si è verificato invece stamattina, giovedì 25 gennaio, stavolta in prossimità dell’uscita Giugliano-Parete. I dettagli del sinistro stradale sono ancora in fase di ricostruzione, quel che è certo è che un’auto ha subito gravi danni al cofano anteriore. Non è chiaro se ci siano feriti. Sul luogo dell’incidente sono rapidamente intervenuti i Carabinieri per indagare sulle cause dell’accaduto. Anche questo secondo sinistro stradale ha avuto un forte impatto sulla circolazione, causando ulteriori disagi e rallentamenti per i conducenti.

