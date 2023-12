Ripresi dai telefonini degli automobilisti mentre approfittano dell’incidente sull’Asse Mediano per rubare il carico del tir che si è rovesciato sulla carreggiata. Sono gli sciacalli entrati in azione questa mattina nei pressi dell’uscita Giugliano-Parete.

Incidente sull’Asse Mediano, sciacalli in azione: rubano parte del carico del tir

In uno dei video pubblicati su Tik Tok, si nota un centauro fermarsi in mezzo alla carreggiata, proprio dove si trova il camion ribaltato, afferrare uno scatolo e caricarlo sulla pedana dello scooter. Poi, come se niente fosse, riprende il suo cammino abbandonando il luogo dell’incidente con il maltolto.

Da capire quale sia il contenuto della confezione portata via. Ciò che è certo è che il mezzo pesante trasportava derrate alimentari. Il conducente, in circostanze da chiarire, avrebbe perso il controllo del tir cappottandosi col rimorchio. Le sue condizioni non sono note. Il traffico è rimasto paralizzato per ore ma c’è chi ha approfittato senza remore della situazione di difficoltà dell’azienda di trasporto e del camionista coinvolto nel sinistro per portare via una parte del carico andato perduto.