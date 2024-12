A Forio d’Ischia, i carabinieri hanno arrestato due minorenni di 17 anni per spaccio di droga. I ragazzi sono stati fermati intorno alle 23:15 in un parcheggio pubblico, dove, durante una perquisizione, i militari hanno scoperto che avevano nascosto dodici dosi di cocaina all’interno delle ricariche per sigarette elettroniche.

Droga nascosta nelle sigarette elettroniche, due minorenni arrestati a Ischia

Un controllo più approfondito ha permesso di rinvenire nelle loro tasche 550 euro in contanti, ritenuti il ricavato delle vendite. Successivamente, l’analisi dei cellulari ha portato i carabinieri a individuare un presunto complice: un 27enne di origine ucraina.

Perquisendo il suo appartamento, gli agenti hanno sequestrato tre panetti di hashish, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Il 27enne è attualmente sotto indagine, mentre per i due minorenni sono scattati gli arresti domiciliari. Entrambi sono ora in attesa di giudizio.