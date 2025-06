Napoli, in auto con droga e dispositivi elettronici rubati: arrestato 24enne dopo inseguimento

Sorpreso in auto con droga e apparecchiature elettroniche presumibilmente rubate. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 24enne originario del Benin, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato inoltre denunciato per ricettazione.

Napoli, in auto con droga e dispositivi elettronici rubati: arrestato 24enne

L’episodio si è verificato in via Conforti, nel cuore di Napoli, dove una pattuglia del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnata nei consueti controlli sul territorio, ha notato un’autovettura con a bordo un uomo che, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga in direzione di corso Garibaldi. Ne è nato un inseguimento, conclusosi in traversa Quarto Garibaldi, dove il 24enne è stato raggiunto e bloccato dopo una colluttazione con i poliziotti. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto addosso al giovane un involucro contenente circa 250 grammi di hashish.

La successiva ispezione del veicolo ha portato al ritrovamento di un vero e proprio “bazar” di apparecchiature elettroniche: ben 28 telefoni cellulari, 18 computer portatili, un iPad e diverso materiale informatico, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.Il materiale è stato sequestrato, mentre proseguono le indagini per risalire ai legittimi proprietari degli oggetti presumibilmente rubati. L’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.