Mezzo chilo di droga nascosto sopra le luci guaste degli ascensori e una pistola carica a fare da “guardiana”. È quanto hanno scoperto i Carabinieri durante un blitz nelle palazzine del “Connolo”, a Poggioreale, durante un servizio straordinario di controllo del territorio.

Poggioreale, droga nascosta negli ascensori e una pistola per “proteggerla”: blitz nelle palazzine del “Connolo”

I militari della compagnia locale hanno passato al setaccio le aree comuni dei complessi di edilizia popolare, concentrando l’attenzione su vani ascensore e spazi spesso utilizzati come nascondigli dalla criminalità. La perquisizione ha dato i suoi frutti: 139 dosi di hashish, 697 dosi di crack e 24 dosi di cocaina, per un totale di 534 grammi di stupefacente già confezionato e pronto per essere venduto. Accanto alla droga, una Smith & Wesson con sei proiettili calibro 357 Magnum, segnale chiaro della pericolosità del contesto in cui la sostanza veniva gestita.

Il blitz si è esteso anche alla circolazione stradale: sette scooter sono stati sequestrati per irregolarità, mentre tre persone sono state denunciate per guida senza patente, con recidiva nei due anni precedenti.