La merce arrivava dal rione “Penniniello” di Torre Annunziata per essere poi distribuita e venduta a Vico Equense, nota località turistica della penisola sorrentina trasformata per l’occasione in punto di distribuzione della droga. L’organizzazione criminale che spostava fiumi di stupefacenti dall’area torrese alla costiera è stata sgominata questa mattina all’alba grazie a un blitz che ha portato a più di 20 arresti.

Droga dalla provincia di Napoli alla penisola sorrentina: 33 arresti

I destinatari delle 33 ordinanze cautelari eseguite questa mattina dai carabinieri rispondono di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Tre di loro rispondono anche del reato di ricettazione, estorsione e detenzione di armi da sparo. Le indagini, coordinate dal procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, hanno consentito di scoprire anche che la banda di spacciatori gestiva anche gli alloggi popolari della zona dove si concretizzava la compravendita delle sostanze stupefacenti.

L’intreccio ta controllo delle case popolari e attività di spaccio era fortissimo, come documentato dai carabinieri. I militari, infatti, hanno ricostruito un episodio per cui uno dei gruppi di spacciatori facenti riferimento al “capo piazza” è stato costretto a lasciare l’abitazione popolare che occupava per non essere riuscito a pagare una partita di droga. Al suo posto ne è stato insediato un altro. A chiunque finisse “in difetto” venivano inviati i “picchiatori”, quasi esclusivamente minorenni, i quali avevano il compito di riscuotere i debiti. Di seguito i nomi degli indagati riportati da Metropolis.it.

I nomi degli indagati