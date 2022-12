Sgominata un’articolata e potente rete di pusher, che controllava la vendita di droga a Sorrento. Non solo il gruppo criminale era capace di gestire importanti quantitativi di sostanze stupefacente, incrementando le vendite in estate, ma riforniva perfino clienti “importanti” e facoltosi in penisola sorrentina.

Smantellata rete dei pusher nel Napoletano: 20 arresti

La rete di pusher è stata però disarticolata questa mattina grazie ad una maxi operazione condotta dai Carabinieri di Sorrento, i quali hanno arrestato diverse decine di persone. L’accusa nei loro riguardi è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale oplontino.

(Notizia in aggiornamento)