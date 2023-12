Ieri, sabato 23 dicembre 2023, in via Marina a Napoli si è verificato un violento incidente stradale. Un uomo di 54 anni, residente nei Quartieri Spagnoli, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del suo scooter, una Honda SH 300, cadendo rovinosamente a terra.

Drammatico incidente a Napoli, 54enne lotta tra la vita e la morte

Come riporta Fanpage, l’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 in direzione San Giovanni a Teduccio, tra via Duomo e Corso Garibaldi, nella zona delle torri aragonesi. Il ferito è stato trasportato con urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è attualmente ricoverato in condizioni gravi e la prognosi è riservata. Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli. Attualmente, stanno conducendo le indagini per comprendere le dinamiche dell’incidente. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi.

Sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno trovato solo lo scooter danneggiato e una significativa quantità di sangue sul marciapiede. Le indagini sono in corso, e potrebbe essere presa in considerazione l’acquisizione di eventuali registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’accaduto. Si sta anche cercando di determinare se ci siano testimoni dell’incidente.