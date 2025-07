Nella serata di giovedì 10 luglio si è verificato un grave incidente su Corso Italia, nella zona di confine tra Mugnano di Napoli e Calvizzano, nei pressi della clinica Villa dei Fiori. Ad anticipare la notizia è il Mattino. Un ragazzo di 15 anni, originario di Marano, ha perso il controllo del proprio scooter mentre era alla guida ed è caduto violentemente sull’asfalto.

Incidente tra Mugnano e Calvizzano: grave ragazzo di 15 anni

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane stava percorrendo il tratto stradale in direzione di Mugnano quando, per motivi ancora non chiariti, ha sbandato improvvisamente senza coinvolgere altri mezzi, finendo a terra. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, i cui operatori hanno stabilizzato il ragazzo prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale.

Le condizioni del giovane sono state giudicate gravi, ma al momento non si hanno informazioni più precise sul suo stato di salute. La Polizia locale di Mugnano è intervenuta per effettuare i rilievi e avviare le indagini necessarie a chiarire con esattezza come si sia verificato l’incidente. Saranno analizzate eventuali registrazioni delle videocamere presenti in zona e raccolte testimonianze oculari.