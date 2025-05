Drammatico incidente a Giugliano: due operai cadono mentre montano luminarie

Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 maggio, in via Palumbo, nei pressi della filiale del Monte dei Paschi di Siena, dove si è verificato un drammatico incidente sul lavoro. Due operai sono caduti mentre erano impegnati nell’allestimento delle luminarie, probabilmente a causa del cedimento improvviso di un palo dell’illuminazione.

Drammatico incidente a Giugliano: due operai cadono mentre montano le luminarie

Secondo le prime testimonianze, uno dei due lavoratori avrebbe riportato ferite particolarmente serie, con un trauma alla testa e abbondante perdita di sangue. L’altro operaio, seppur ferito, sarebbe cosciente. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi sul posto prima di trasportare i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamenti. Sul posto sono giunti i Carabinieri della compagnia locale e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso.