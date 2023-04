Caos e paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 marzo, in autostrada dove un mezzo pesante si è ribaltato perdendo tutto il carico.

Dramma sulla Napoli-Roma, tir si ribalta: il carico finisce tra le auto in corsa

La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. I fatti si sono verificati sull’Autostrada Napoli-Roma in direzione Roma all’altezza Frosinone. Per cause ancora da chiarire, probabilmente complice anche il forte vento di queste ore, un camion si è ribaltato perdendo tutto il trasporto. Il carico è finito in strada ostruendo il passaggio delle auto che proseguivano lungo la carreggiata. Al momento non si conoscono le condizione del conducente del tir.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della stradale, i soccorsi e gli addetti ai lavori dell’Autostrada per sgomberare il passaggio e rimuovere quanto perso dal camion. Il traffico ha subito forti rallentamenti. Come riporta anche il sito della società autostrade, è consigliata l’uscita Frosinone per tutto coloro che provengono da Napoli.