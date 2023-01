Un altro malore fatale in Campania nella giornata di oggi. Un 34enne è morto a Marzano Appio, comune dell’alto casertano, stroncato probabilmente da un infarto. La tragedia si è consumata prima di pranzo.

Dramma a Marzano Appio, 34enne muore stroncato da un malore

Secondo quanto riporta Paesenews.it, la vittima si trovava in casa, in via Caldaroni, pieno centro, assieme ad altri coetanei, quando si è sentito male. Si sarebbe accasciato sul pavimento chiedendo aiuto. I presenti hanno allertato i soccorsi ma i sanitari del 118, precipitatisi sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso del 34enne. Sul luogo della tragedia sono successivamente accorsi i carabinieri della locale stazione, che hanno preso atto delle cause naturali del decesso.

Altro malore a Sant’Antimo

Sempre oggi, nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, un dramma simile si è consumato a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Un uomo di 41 anni, Raffaele Coppola, dipendente del supermercato Md di via Caravaggio, è stato ucciso da un malore nel sonno. A trovarlo senza vita il fratello.