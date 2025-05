Scene da film nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 maggio, a Napoli, in via Padre Ludovico da Casoria, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 34enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Napoli, droga calata col paniere: 34enne arrestato dai Falchi

A sorprenderlo sono stati i Falchi della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di osservazione mirato. Gli agenti hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un citofono. Dopo aver suonato, il soggetto è entrato nell’androne di uno stabile. Poco dopo, ha riposto una banconota in un paniere calato da un’abitazione situata ai piani superiori.

Insospettiti dalla dinamica, gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno fatto irruzione nell’appartamento da cui era partito il paniere. All’interno, hanno trovato il 34enne in possesso di una busta contenente circa 29 grammi di cocaina, un ulteriore involucro con 4 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e ben 11.375 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare eventuali complicità e ricostruire la rete dello spaccio attiva nella zona.