Si chiamava Raffaele Coppola il ragazzo morto questa notte a Sant’Antimo. Il giovane – 41 anni – sarebbe stato stroncato da un infarto a casa, presumibilmente nel sonno. Ad accorgersi del suo decesso è stato il fratello.

Sant’Antimo, si sente male nella notte e muore: addio a Raffaele

Quando i parenti hanno lanciato l’allarme, purtroppo per Raffaele non c’era più niente da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla e anche la corsa in ospedale si è rivelata vana. Benvoluto da tutti, Raffaele lavorava al supermercato Md di via Caravaggio a Sant’Antimo. Negli ultimi giorni – secondo chi lo conosceva – aveva già accusato dolori al torace e un senso di malessere generale e si sarebbe recato all’ospedale di Giugliano per un controllo, salvo poi tornare a casa.

Tantissimi i clienti del supermercato che ricordano il 41enne per la sua disponibilità e la sua gentilezza. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti. “Mi dispiace tantissimo. E’ andato via un grande amico, sincero e dotato di grande umiltà e professionalità, Rimarrai sempre nel mio cuore“, il commento di Antonella. “Non ci sono parole. Lello sarai ricordato per la sua gentilezza, il tuo essere un bravo ragazzo, oggi credo che tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di averti conosciuto , siamo tristi nell apprendere questa notizia… Che Dio ti accolga sotto al suo manto”, scrive invece Rosaria.