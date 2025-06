Un pranzo finito in tragedia. È morto soffocato, con ogni probabilità a causa di un boccone andato di traverso, un uomo di 55 anni affetto da disabilità, residente a Casagiove. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di ieri all’interno della sua abitazione in viale Europa.

Casagiove. Tragedia all’ora di pranzo, 55enne muore soffocato da un boccone

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni familiari, accorsi dopo essersi resi conto che il 55enne non rispondeva più. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivate due pattuglie della Polizia e i sanitari del 118, con ambulanza e automedica. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato vano. L’uomo era già privo di vita al loro arrivo. La salma è stata sequestrata e affidata all’autorità giudiziaria.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per morte sospetta. L’ipotesi più plausibile resta quella dell’incidente domestico, ma gli inquirenti mantengono aperte tutte le piste, in attesa di ulteriori riscontri. Gli agenti intervenuti hanno effettuato rilievi nell’appartamento e ascoltato diversi testimoni, tra cui alcuni vicini di casa.

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo – M.D.A. le sue iniziali – conduceva una vita piuttosto riservata e usciva di rado. Resta da chiarire se al momento della tragedia fosse da solo o in compagnia. Il magistrato di turno non esclude di disporre un’autopsia per determinare con esattezza le cause del decesso e verificare eventuali concause o responsabilità.