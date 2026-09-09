Napoli, bici elettrica travolta da una moto in via Vespucci: muore 64enne

Ancora sangue sulle strade di Napoli. Un uomo di 64 anni, Umberto Sarnacchiaro, ha perso la vita in un incidente avvenuto poco dopo le 21 di questa sera in via Vespucci.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica e procedeva ai margini della carreggiata quando è stata travolta da una motocicletta con a bordo due persone. Dopo l’impatto con la bici, la moto avrebbe terminato la propria corsa contro un’auto parcheggiata.

Per il 64enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono affidate alla Polizia Locale.

È la seconda vittima della strada registrata oggi a Napoli. Questa mattina è infatti morta all’Ospedale del Mare la studentessa leccese di 24 anni investita la scorsa settimana in viale Anton Dohrn, sul lungomare. La giovane era ricoverata da cinque giorni dopo essere stata travolta da un’auto il cui conducente si era dato alla fuga.