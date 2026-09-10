Giugliano, moglie ferita e portata in ospedale: il marito la segue e scoppia il caos al pronto soccorso

Paura a Giugliano , dove un uomo di 39 anni è stato denunciato dopo un episodio che avrebbe coinvolto prima la moglie e successivamente il personale sanitario del pronto soccorso. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe colpito la moglie con un oggetto contundente, provocandole delle lesioni. La donna è stata quindi accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Tensione al pronto soccorso

Durante il ricovero della donna, il 39enne avrebbe preteso di entrare nell’ambulatorio, creando disordine nell’area triage. L’uomo avrebbe inoltre rivolto insulti e minacce al personale sanitario presente in quel momento. La situazione ha reso necessario l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giugliano in Campania, arrivati sul posto per riportare la calma e ricostruire quanto accaduto.

Denunciato un 39enne di Giugliano

Al termine degli accertamenti, il 39enne è stato denunciato per lesioni aggravate e minaccia a personale sanitario. La moglie, dopo essere stata sottoposta alle cure dei medici, ha ricevuto una prognosi di 15 giorni. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri sull’episodio e sulla dinamica che ha portato al ferimento della donna.