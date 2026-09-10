Napoli, 17enne accoltellato mentre è con gli amici in piazza Carlo III

Paura a Napoli, dove un ragazzo di 17 anni di Pomigliano d’Arco sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto mentre si trovava in compagnia di alcuni amici in piazza Carlo III. Il giovane è stato colpito con un coltello sopra l’occhio sinistro ed è stato successivamente medicato al pronto soccorso di Villa Betania.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 9 settembre. Secondo una prima ricostruzione, ancora in corso di verifica da parte degli investigatori, il 17enne, incensurato e residente a Pomigliano, stava chiacchierando con alcuni amici in piazza Carlo III quando sarebbe stato avvicinato e aggredito da uno sconosciuto.

Lo sconosciuto estrae un coltello e lo ferisce al sopracciglio

Per motivi ancora da chiarire, l’uomo avrebbe improvvisamente estratto un coltello, colpendo il minorenne al volto. Il fendente lo avrebbe raggiunto appena sopra l’occhio sinistro, all’altezza del sopracciglio. Il 17enne è stato quindi accompagnato al pronto soccorso di Villa Betania, dove è stato sottoposto alle cure dei sanitari. Proprio presso la struttura ospedaliera sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, dopo la segnalazione della presenza del giovane ferito.

Dimesso con quattro giorni di prognosi, indagano i carabinieri

Fortunatamente le condizioni del ragazzo non sono risultate gravi. Dopo le cure, il 17enne è stato dimesso con una prognosi di quattro giorni. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione, individuare l’autore e chiarire il motivo per cui il giovane sarebbe stato colpito.