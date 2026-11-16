Il corpo riverso a terra, con ferite di armi da taglio. Così è stata rinvenuta in casa ad Angri, in provincia di Salerno, Assunta Abruzzese, una vedova di 50 anni. A trovarla sarebbe stato uno dei due figli, che ha allertato le forze dell’ordine verso le 5:30. Dalle prime ricostruzioni pare che la vittima sia stata uccisa con delle coltellate.

Angri, pugnalata a morte una donna di 50 anni: corpo trovato in casa

Il ritrovamento è avvenuto in via don Carlo La Mura, dove sono arrivati subito i Carabinieri di Nocera Inferiore. Stando ai primi accertamenti effettuati sul posto dal medico legale, a portare la donna alla morte sarebbero state proprie le pugnalate subite. Non si esclude che l’episodio possa essere avvenuto nelle 24 ore precedenti alla scoperta del cadavere.

Le autorità hanno transennato l’area per portare a termine tutti i rilievi necessari per le indagini e per impedire che possa essere inquinata. Chi investiga starebbe provando a ricostruire le ultime ore della donna, nel tentativo di rintracciare elementi utili che possano chiarire la dinamica di quanto accaduto e l’esatto momento. La salma è stata sequestrata e nei prossimi giorni si dovrebbe procedere con l’autopsia.

Intanto, i militari sarebbero sulle tracce dell’altro figlio della vedova, che non si troverebbe da diverse ore. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se la più accreditata resterebbe quella dell’omicidio.