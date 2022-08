Torna, dopo mesi di attesa, uno dei più amati programmi televisivi di casa Rai: Domenica In. La prima puntata della trasmissione condotta da Maria Venier andrà in onda l’11 settembre, e come sempre tante saranno le emozioni e i colpi di scena.

Domenica In: Andrea Sannino e Franco Ricciardi cantano la nuova sigla

Numerosi gli ospiti che zia Mara accoglierà e intervisterà e che terranno compagnia ai telespettatori per tutto il pomeriggio. Non mancheranno le sorprese: la prima, infatti, è arrivata poche ore fa. Con un post social Andrea Sannino e Franco Ricciardi hanno annunciato che saranno proprio loro a cantare la nuova sigla d Domenica In.

“Finalmente possiamo dirvelo! La sigla della nuova edizione di Domenica in LA CANTIAMO NOI! Ve la presentiamo alla prima puntata in onda su Rai Uno, Domenica 11 Settembre! GRAZIE A QUESTA DONNA MERAVIGLIOSA. W Mara”, fanno sapere i due artisti partenopei.

Il brano verrà presentato proprio durante la prima puntata della nuova edizione. Non è mancato naturalmente anche un ringraziamento alla padrona di casa Mara Venier, che si è mostrata sorridente in foto insieme ai cantanti napoletano.

Non resta dunque che attendere domenica 11 settembre per ascoltare la nuova sigla di Domenica In cantata da Andrea Sannino e Franco Ricciardi e che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione.