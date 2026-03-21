Lutto nell’Arma: morto il carabiniere Luca Sannino: era in servizio a Qualiano

Profondo cordoglio nell’Arma dei Carabinieri per la scomparsa di Luca Sannino, giovane militare di soli 27 anni, morto a causa di un male incurabile contro il quale combatteva da tempo. Il carabiniere, originario di Potenza, prestava servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Qualiano, in provincia di Napoli.

Un giovane servitore dello Stato

Luca Sannino era conosciuto e stimato per il suo impegno e la dedizione al servizio. Nonostante la malattia, aveva continuato a rappresentare con orgoglio i valori dell’Arma, distinguendosi per professionalità e senso del dovere. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente colleghi, amici e tutta la comunità locale.

Il cordoglio dell’Arma e della comunità

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore da parte di colleghi, istituzioni e cittadini.