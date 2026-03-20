“Margherita 66” raddoppia: apre oggi la nuova boutique nel cuore di Giugliano

Giugliano in Campania. Non è solo un’apertura, è il coronamento di un sogno fatto di stoffe pregiate, intuizioni digitali e tanta dedizione. Oggi, “Margherita 66” inaugura il suo secondo punto vendita in via Aniello Palumbo, raddoppiando la sua presenza sul territorio e confermando Giugliano come un polo nevralgico della moda campana.

Dalle origini al successo. La storia di “Margherita 66” affonda le radici in una scommessa vinta anni fa in via Allende. Partita con soli due brand, la boutique è riuscita nel tempo a costruire un catalogo d’eccellenza, annoverando oggi tra i propri scaffali marchi di livello internazionale come Aldo Castagna, Erika Cavallini, Weekend Max Mara e Max Mara Studio.

Dietro ogni vetrina c’è la visione di Margherita D’Ausilio, che insieme alla sua squadra di 7 storici collaboratori, ha saputo trasformare un negozio di abbigliamento in un punto di riferimento per lo stile e ha saputo guardare avanti prima degli altri. In un’epoca in cui il connubio tra moda e web era ancora agli albori, è stata tra le prime boutique in Campania a intuire la potenza dei social, pubblicando scatti dei propri capi e creando una community di affezionati. Quello che oggi è la norma per ogni attività, per Margherita è stata una scelta d’avanguardia che ha anticipato i tempi.

La filosofia dietro il brand

Nonostante l’espansione, i valori restano quelli del primo giorno. Margherita D’Ausilio non ha dubbi sulla formula che ha reso possibile questo traguardo:

“Duro lavoro, impegno e passione: queste sono le nostre prerogative. Senza il sacrificio e l’amore per ciò che facciamo, non saremmo qui oggi a festeggiare questo raddoppio.”

L’evento di oggi

L’appuntamento per scoprire la nuova boutique di via Aniello Palumbo presso il Borgo Meridiano è fissato per oggi pomeriggio. Le porte si apriranno ufficialmente per accogliere clienti, amici e curiosi in un’atmosfera di festa dalle 17,00 alle 21,00. Un’occasione imperdibile per toccare con mano la nuova collezione e brindare a un’eccellenza del territorio che continua a crescere.