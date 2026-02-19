Lacrime e commozione ai funerali di Vincenzo D’Agostino, storico paroliere di Gigi D’Alessio e punto di riferimento per numerosi artisti della scena musicale napoletana. L’autore, firma di tante canzoni partenopee di successo, si è spento due giorni fa all’età di 64 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo di piazza Ottocalli, a Napoli.

Addio a Vincenzo D’Agostino, la città di Napoli saluta il celebre paroliere della musica partenopea

A rendergli omaggio c’erano molti volti noti della musica: da Franco Ricciardi ad Andrea Sannino, fino a Gigi Finizio e Gianni Fiorellino. Proprio Fiorellino, legato a D’Agostino anche da un rapporto familiare essendo marito della figlia Melania, ha vissuto il dolore in prima persona. Fuori dalla chiesa, intanto, una folla numerosa si è raccolta per salutare quello che per Napoli è stato un grande maestro.