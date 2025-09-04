Cumuli di rifiuti, un motocarro in disuso e un terreno trasformato in una discarica abusiva. È lo scenario che si sono trovati davanti i Carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre, durante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dei reati ambientali.

Discarica abusiva scoperta a Santa Maria Capua Vetere: denunciata titolare di una rivendita di frutta

A finire sotto inchiesta una 33enne, titolare di una rivendita di frutta della città, denunciata in stato di libertà con l’accusa di gestione non autorizzata di rifiuti.

Secondo quanto accertato dai militari, su un’area di circa 200 metri quadrati erano stati abbandonati circa 20 metri cubi di scarti in plastica e legno, tutti riconducibili all’attività commerciale della donna. Accanto al materiale di risulta è stato inoltre rinvenuto un motocarro Piaggio Ape in completo stato di abbandono, privo di targhe e numero di telaio.

L’intero sito è stato sottoposto a sequestro preventivo. Proseguono intanto le verifiche dei Carabinieri per accertare eventuali danni ambientali e ulteriori responsabilità.