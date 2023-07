Si risveglia nella bara prima che venga celebrato il suo funerale. E’ quanto accaduto a una donna di 49 anni, dichiarata morta a seguito di un tumore al fegato.

Dichiarata morta dopo un tumore, donna di 49enne si risveglia nella bara

Era tutto pronto per le esequie. I familiari in lacrime, il necrologio per i parenti e gli amici. E invece lei, Chatapron Sriphonla, 49enne thailandese dichiarata deceduta dopo un devastante cancro al fegato, ha stupito tutti coloro che la conoscevano quando ha riaperto gli occhi lungo il tragitto nel carro funebre mentre veniva condotta al tempio per i funerali. Di lì a poco il suo corpo sarebbe stato cremato.

A riportare la notizia è il sito di informazione thailandese Khao Sod. Teatro della vicenda è la provincia di Udon Thani, in Thailandia. La donna era ricoverata in ospedale e veniva data per spacciata. Quando le sue condizioni sono peggiorate, i familiari hanno espressamente chiesto di dimetterla e farla trasferire a casa. Tuttavia i paramedici l’hanno dichiarata morta durante il trasporto dopo aver notato che non respirava più, e avevano informato al telefono l’anziana madre.

Il miracolo e il nuovo ricovero

Il funerale era pronto. L’ultimo saluto alla 49enne doveva essere concesso presso il tempio locale Wat Sri Phadung Pattana. Tuttavia, durante il tragitto verso il tempio, Chataporn si è risvegliata. Ora la donna è di nuovo ricoverata in ospedale, in gravi condizioni. I familiari possono rivederla e trascorrere altri giorni con lei. Non è dato sapere quanto le resta da vivere.