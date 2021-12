Delia Duran bacia un misterioso ragazzo: questa la scena che ieri sera ha visto Alex Belli, concorrente del Grande Fratello Vip, protagonista delle ultime puntate per la sua forte intesa con Soleil Sorge. La foto ha scosso l’attore che non è rimasto deluso tanto dal gesto in sé ma dal fatto che si tratterebbe di una messa in scena architettata ad hoc: una cosiddetta fake news.

Delia Duran bacia un misterioso ragazzo

La foto del bacio tra Delia e l’uomo misterioso ha destabilizzato Alex Belli che è rimasto interdetto non tanto dal gesto in particolare, ma dal fatto che si tratterebbe di una montatura, un fake, come ha spiegato durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip.

La delusione di Alex Belli

Delusione mostrata inizialmente ad Alfonso Signorini in puntata e successivamente a Soleil, con cui l’attore ha particolarmente legato in queste ultime settimane. “L’allungamento? Lo sapevamo. Febbraio, marzo, poco cambia. Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo weekend e le dico che la nostra storia è finita. Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì” sostiene Belli.

“Non voglio andare avanti qua dentro e vedere quelle paparazzate del c****, non è quello che voglio, non è quello che speravo, non è quello che sono – afferma l’attore – Io voglio stare qua ed essere libero e non sentirmi in colpa se ti voglio bene, non voglio che qualcuno dica che tu Soleil rubi i mariti alle altre”.

L’assenza di Delia e la paparazzata

Alex Belli si chiede anche perché la moglie da tre puntate non si sia fatta vedere, nonostante sia stata invitata a farlo. “Perché non è venuta? In questi tre anni abbiamo vissuto l’amore più bello: io e lei, i viaggi, la musica, l’arte. Perché ora ha perso la direzione? Forse per colpa mia? Io la amo e penso a lei tutti i giorni, ma voglio bene anche a te” afferma mentre si sfoga con Soleil.

Sulla paparazzata, l’attore commenta in questo modo: “Chi è quello? Chi è quella gente? Dove stai andando da sola? Non è la mia gente, non è il mio mondo, non è chi mi circonda. Dove stai andando? Persa con lo sguardo perso nel vuoto. Hai perso tutta la nostra luce, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”.

La replica di Soleil

Soleil, dopo aver ascoltato lo sfogo di Alex ha così ribadito: “Io ho tanti altri c**** a cui pensare, e se hai bisogna di parlarne ne parliamo. Sto danno un messaggio a Delia in questo momento, vallo a fare in un’altra regia perché ho cose più serie a cui pensare”.