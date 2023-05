Gli animi relativamente al presunto arrivo di migranti si sono placati ma persistono le condizioni di degrado e abbandono in cui vivono i residenti di Licola mare. Come testimoniato anche da un nostro servizio, quella che dovrebbe essere la perla di Giugliano, la zona turistica e dunque attrattiva è abbandonata a se stessa: rifiuti, sabbia che raggiunge la strada, degrado.

La sera della rivolta contro il presunto arrivo di extracomunitari in un hotel della zona, i residenti hanno più volte denunciato l’abbandono da parte delle istituzioni e fatto appello al sindaco per avere più controlli, maggiore attenzione per la zone e riqualificare Licola. Relativamente ai migranti, il primo cittadino rassicura che non è previsto alcun trasferimento a Licola.